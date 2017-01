SiSU 2017: veja 10 dicas para conseguir a vaga com a nota do Enem

As inscrições para a primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2017 estão abertas e seguem até às 23h59 do dia 27 de janeiro. Serão oferecidas mais de 230 mil vagas em cerca de 130 instituições de Ensino Superior.

Poderão se inscrever candidatos que fizeram o Enem 2016 e não tiraram zero na redação. É possível selecionar até duas opções de curso no sistema, que podem ser trocadas até o encerramento das inscrições. Pensando em orientar nessa escolha, o MISSU, plataforma de preparação ao Enem e vestibulares da Mind Lab, listou 10 dicas que podem aumentar as chances de sucesso do candidato.

1 - Tenha previamente seu número de inscrição do ENEM

Se estiver com dificuldade de saber o seu número, basta acessar a página do participante no site do ENEM, em “http://enem.inep.gov.br/participante“, e entrar usando seu CPF e a sua senha. O seu nº de inscrição estará disponível nessa página. Caso tenha esquecido sua senha, basta fazer uma nova no próprio site. IMPORTANTE: o sistema do SiSU e o sistema do ENEM já estão integrados, portanto, quando você acessar o SiSU, com o seu CPF e senha, seus dados serão automaticamente preenchidos, como nome e notas por área do conhecimento.

2 - O que selecionar na 1ª opção e na 2ª opção

A melhor estratégia é: coloque na 1ª opção o curso que você mais deseja fazer e que esteja bem classificado, podendo estar um pouco abaixo da nota de corte. Já na 2ª opção, coloque um curso próximo ao 1º, mas que você tenha bastante chance de passar, ou seja, em que a sua nota seja próxima à nota de corte ou de preferência maior. Lembre-se: você só poderá se inscrever na lista de espera do curso que marcar na 1ª opção!

3 - Há mais chances de aprovação na 1ª ou na 2ª opção?

Não existe isso, ou seja, não existe uma relação entre elas. Inclusive, você pode ser chamado em ambas as opções ou em nenhuma. Suas chances dependem da sua nota e da nota de corte do curso que você marcou. Mas, importante: se você for chamado na sua 1ª opção ou em ambas, não poderá se matricular no curso da 2ª opção.

4 - Entenda a variação das notas de corte do SiSU

De forma simples, a nota de corte corresponde à média ponderada do último candidato que irá passar em um determinado curso. Ou seja, se um curso tiver 50 vagas, a nota de corte será sempre a nota do candidato que estiver na 50º colocação.

Veja as notas dos anos anteriores, elas podem dar uma ideia das suas chances, mas é sempre importante lembrar que a popularidade de um curso ou universidade pode variar de um ano para outro.

As vezes a opção dos seus sonhos pode ter uma nota de corte muito alta, mas há outras similares, até mesmo em outras cidades, que podem fazer sentido para quem quer entrar na universidade o quanto antes. Avalie com carinho todas as possibilidades!

5 - Veja a pontuação mínima para se inscrever no curso

Dependendo do curso e da Universidade pode ter uma pontuação mínima na hora da inscrição. Muitas Universidades fazem isso para garantir que um candidato que tirou uma nota considerada muito baixa não seja chamado, já que ela entende que, com essa nota, ele não estaria suficientemente preparado para ela ou para o curso escolhido.

6 – Atente-se para as mudanças no SISU 2017

A partir de 2017, para oferecer mais autonomia às instituições participantes, o MEC decidiu oferecer mais flexibilidade em relação ao cálculo da nota mínima para a aprovação dos estudantes. Até 2016, as instituições podiam definir uma nota mínima e um peso para cada área do conhecimento, dependendo do curso, agora as universidades também podem estipular uma média mínima, continuar com o modelo anterior ou ainda combinar as duas regras para a seleção dos aprovados.

Com essa mudança, o acesso às universidades será facilitado, já que caso o candidato não tenha a nota mínima exigida para o curso escolhido em uma área do conhecimento, mas tenha notas suficientes nas outras áreas para obter a média estipulada pela instituição, suas chances de ser aprovado são maiores!

7 - Se necessário, altere o curso e a modalidade após ter concluído a inscrição

O que vai valer é a sua última inscrição. O ideal é que você se inscreva o quanto antes, nos primeiros dias, para poder acompanhar a flutuação das notas de corte e poder analisar possíveis mudanças estratégicas.

8 - Redefina a estratégia a cada dia do SiSU

Ao longo do período de inscrições, o SiSU roda 1 vez ao dia uma lista de classificação parcial, de acordo com os inscritos nos cursos até o momento. As notas de corte costumam aumentar ao longo dos dias, pois mais pessoas se inscrevem, mas você deve acompanhar como evolui a sua classificação no curso que deseja. Está próximo da nota de corte na 1ª opção? Mantenha sua aposta e tente sua vaga na lista de espera. Já para a 2ª opção, a recomendação é que escolha algum curso que tenha nota abaixo da sua, para não correr riscos (já que não tem lista de espera).

9 - Escola pública? Fique atento às cotas

Há diversos tipos de cotas que aumentam sua chance de aprovação: racial, por renda e outros critérios que podem ser estabelecidos por cada uma das universidades participantes. Algumas delas, por exemplo, dão prioridade a quem é do próprio estado ou para deficientes físicos. A principal cota é para quem cursou ou está cursando o Ensino Médio em uma escola pública. Desde 2016, 50% das vagas do SiSU são reservadas para candidatos que atendam a estecritério. Fique de olho se você é elegível a alguma delas.

10 - Fique atento às datas e ao formato da matrícula

Após ser aprovado, o estudante ainda não garantiu a vaga, o que ocorrerá apenas após a efetivação da matrícula. Ela deve ser feita presencialmente, pelo estudante ou por alguém representado por uma procuração reconhecida em cartório! O prazo é curto de matrícula, então é bom se preparar com antecedência! Providencie os documentos e já verifique as possibilidades de viagem, se necessário.

Mais SiSU

Caso queira obter mais informações, o MISSU tem um guia completo para esclarecer todas as dúvidas. Acesse pelo http://conteudo.missaouniversitario.com.br/guia-digital-tudo-sobre-o-sisu

Sobre o MISSU (www.missu.com.br)– O MISSU é uma plataforma de preparação para o ENEM e vestibulares, criada para ajudar jovens e adultos a conquistar um diploma. São simulados do ENEM o ano inteiro, diversos conteúdos para ajudar no plano de estudo e uma tecnologia exclusiva, o SISUmetro°, que já calcula as chances de aprovação por meio do SISU.

Sobre a Mind Lab (www.mindlab.com.br) – A Mind Lab é reconhecida mundialmente por sua abordagem inovadora voltada para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais de crianças e jovens, para que eles estejam preparados para enfrentar os desafios da vida moderna.