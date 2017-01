'La La Land' domina indicações ao Oscar. Veja aqui os indicados

(foto: Divulgação)

UILHERME GENESTRETI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro dias após Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos e acirrar os humores políticos, Hollywood contra-ataca com escapismo: concorrendo em 13 categorias, o despolitizado musical "La La Land: Cantando Estações", de Damien Chazelle, é o principal concorrente ao Oscar. Os indicados foram anunciados na manhã desta terça (24). A cerimônia está marcada para 26 de fevereiro e terá apresentação do comediante americano Jimmy Kimmel.

Já era esperado que "La La Land" concentrasse as indicações e largasse como o favorito na edição do Oscar. O musical -uma história de amor ambientada em Los Angeles e embalada pelo jazz- foi o maior vencedor no último Globo de Ouro, levou quatro estatuetas no Critic's Choice, soma 11 indicações no Bafta (o "Oscar da Inglaterra") e disputa nas premiações dos sindicatos dos atores, dos roteiristas e também no dos produtores.

Alguma voltagem política ficou por conta de "Moonlight: Sob a Luz do Luar". Um ano após o Oscar ser criticado pela ausência de negros, o drama de Barry Jenkins leva ao tapete vermelho temas como o racismo, a homofobia e a pobreza ao narrar, em três períodos, a busca por identidade de um jovem que amadurece nas ruas violentas de Miami. O longa disputa em oito categorias, incluindo melhor filme e diretor.

Indicado como melhor diretor, Damien Chazelle larga na frente na categoria. Seu "La La Land" exibe certo virtuosismo na direção -dos números musicais bem coreografados à cena inicial, de difícil execução: um longo plano-sequência que mostra pessoas cantando dançando numa das famosas "freeways" de Los Angeles. Chazelle já havia sido indicado por seu longa anterior, "Whiplash" (2014), vencedor de três prêmios no Oscar de 2015.

Na categoria de melhor ator, Casey Affleck e Ryan Gosling confirmaram o favoritismo de ambos e estão concorrendo ao prêmio. No último Globo de Ouro, o primeiro saiu vencedor na categoria de melhor ator de drama por "Manchester à Beira-Mar", e o segundo levou o troféu na categoria de ator de comédia ou musical por "La La Land".

Não há brasileiros na disputa. "Pequeno Segredo", filme de David Schurmann escolhido para representar o país na premiação,não havia passado da primeira peneira. "Aquarius", de Kleber Mendonça Filho, que poderia disputar nas categorias de melhor filme, direção e atriz (Sonia Braga), não foi lembrado. No ano passado, "O Menino e o Mundo", do paulista Alê Abreu, foi indicado como melhor animação, mas perdeu para "Divertida Mente".

Veja a lista de indicados:

FOTOGRAFIA

"A Chegada"

"La La Land – Cantando Estações"

"Lion"

" Moonlight: Sob a Luz do Luar"

"Silêncio"

ATOR COADJUVANTE

Mahershala Ali, "Moonlight"

Jeff Bridges, "A Qualquer Custo"

Lucas Hedges, "Manchester A Beira-Mar"

Dev Patel, "Lion"

Michael Shannon, "Animais Noturnos"

DOCUMENTÁRIO

“Fogo no Mar”

“I Am Not Your Negro”

“Life, Animated”

“O.J.: Made in America”

“A 13ª Emenda”

FILME ESTRANGEIRO

"Land of Mine"

"A Man Called Ove"

"The Salesman"

"Tana"

"Toni Erdmann"

ATOR

Casey Affleck ("Mancehester à Beira-Mar")

Andrew Garfield ("Até o Último Homem")

Ryan Gosling ("La La Land – Cantando Estações")

Viggo Mortensen ("Capitão Fantástico")

Denzel Washington ("Cercas")

EFEITOS VISUAIS

“Horizonte Profundo: Desastre no Golfo”

“Doutor Estranho”

“Mogli: O Menino Lobo”

“Kubo e as Cordas Mágicas”

“Rogue One: Uma História Star Wars”

EDIÇÃO DE SOM

"A Chegada"

"Horizonte Profundo - Desastre no Golfo"

"Até o Último Homem"

"La La Land - Cantando Estações"

"Sully"

MIXAGEM DE SOM

"A Chegada"

"Até o Último Homem"

"La La Land - Cantando Estações"

Rogue One: Uma História Star Wars

13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi

TRILHA SONORA

"Jackie"

"La La Land - Cantando Estações"

"Lion - Uma Jornada Para Casa"

"Moonlight: Sob a Luz do Luar"

"Passageiros"

CANÇÃO ORIGINAL

"Audition" ("La La Land – Cantando Estações")

"Can't Stop the Feelings" ("Trols")

"City of Stars" ("La La Land – Cantando Estações"

"The Empty Chair" ("Jim: The James Foley Story")

" How Far I'll Go" ("Moana")

MAQUIAGEM E CABELO

“Um Homem Chamado Ove”

“Star Trek: Sem Fronteiras”

“Esquadrão Suicida”

DESIGN DE PRODUÇÃO

"A Chegada"

"Animais Fantásticos e onde Habitam"

"Ave, César!"

"La La Land – Cantando Estações"

"Passeiros"

CURTA-METRAGEM

"Ennemis Intérieurs", de Sélim Azzazi

"La Femme et le TGV", de Timo von Gunten

"Silent Nights", de Aske Bang

"Sing (Mindenki)", de Kristof Deák

"Timecode", de Juanjo Giménez

ANIMAÇÂO

"Kubo"

"Moana"

"My Life as a Zucchini"

"The Red Turtle"

"Zootopia"

DIREÇÂO

"A Chegada"

"Até o Último Homem"

"La La Land"

"Manchester à Beira-Mar"

"Moonlight"

ROTEIRO

"A Qualquer Custo"

"La La Land"

"O Lagosta"

"Manchester A Beira-Mar"

"20th Century Woman"

ROTEIRO ADAPTADO

"A Chegada"

"Cercas"

"Estrelas Além do Tempo"

"Lion - Uma Jornada para Casa""

"Moonlight: Sob a Luz do Luar"

ATRIZ COADJUVANTE

Viola Davis ("Fences)

Naomie Harris ("Moonlight")

Nicole Kidman ("Lion")

Octavia Spencer ("Estrelas Além do Tempo")

Michelle Williams ("Manchester à Beira-Mar")

ATRIZ

Isabelle Huppert, "Elle"

Ruth Neggam, "Loving"

Natalie Portman, "Jackie"

Emma Stone, "La La Land - Cantando Estações"

Meryl Streep, "Florence"

MELHOR FILME

"A Chegada"

"Até o Último Homem"

"Estrelas Além do Tempo"

"Lion"

"Moonlight"

"Cercas"

"A Qualquer Custo"

"La La Land"

"Manchester à Beira-Mar"

MONTAGEM

"A Chegada"

"Até o Último Homem"

"A Qualquer Custo"

"La La Land- Cantando Estação"

"Moonlight: Sob a Luz do Luar"