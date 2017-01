Presos fogem durante rebelião em presídio de Bauru, no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de detentos conseguir escapar durante uma rebelião na manhã desta terça-feira (24) no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Bauru, no interior paulista. O tumulto começou na unidade 3 do centro quando os apenados incendiaram um dos alojamentos e conseguiram fugir. A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) de São Paulo informou que ainda não tem o número exato de quantos presos fugiram. Por volta das 11h10, a Polícia Militar de Bauru informou que estava entrando no presídio para controlar a rebelião. A penitenciária, que fica na altura do km 349 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, tem capacidade para 1.124 detentos, mas abriga 1.427.