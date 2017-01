Sisu recebe inscrições para 1° semestre de 2017 até a próxima sexta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os estudantes têm às 23h59 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (23) para se inscreverem para participar do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). O Ministério da Educação oferece 238.397 vagas em 131 instituições públicas de ensino superior para o primeiro semestre de 2017. Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente pela internet, no site do Sisu, e informar o número de inscrição e senha do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2016. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso e poderá alterá-las ao longo do processo ou até cancelar a sua inscrição. O sistema somente considerará válida a última inscrição confirmada. Para se inscrever, o candidato precisa informar o número de inscrição e senha usados no Enem. Apenas estudantes que fizeram a prova do Enem em 2015 e tiraram nota acima de zero na redação podem participar desse processo. O resultado será divulgado em 30 de janeiro e os candidatos selecionados podem efetuar suas matrículas na instituição para a qual foi selecionado nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro. Estudantes de qualquer lugar do país podem se inscrever nas instituições de ensino que aderiram ao programa, lembra o secretário de Educação Superior do MEC, Paulo Barone. "Isso amplia tanto as possibilidades de ocupação mais racional das vagas nas instituições públicas quanto a participação de candidatos no processo seletivo, eliminando deslocamentos e custos", ressalta. "Hoje muitos estudantes só podem frequentar o ensino superior por meio do programa."