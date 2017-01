Corpo de Bombeiros já fez 594 resgates e distribuiu 23,7 mil pulseirinhas

(foto: AEN)

O Corpo de Bombeiros registrou nos primeiros 30 dias do Verão Paraná 682 incidentes na água, com 594 resgates e oito óbitos por afogamento. No primeiro mês da temporada anterior foram feitos 608 resgates e houve seis óbitos por afogamento. Já o número de advertências caiu de 20.553 para 17.193 neste verão, e o número de orientações passou de 34.221 para 41.763.



Os dados foram divulgados em entrevista coletiva com representantes de todos os órgãos do Governo do Estado que atuam no Verão Paraná com um conjunto de serviços e ações para moradores e veranistas. O balanço das ações da PM, da Polícia Ambiental, da Polícia Rodoviária e do Corpo de Bombeiros foram apresentadas nesta terça-feira (24) pelo coordenador do Verão Paraná 2016/2017, pelo major Paulo Roberto Lima, secretário executivo do Verão Paraná, e representantes dos demais órgãos estaduais. Entre eles, a segurança pública, Sanepar, Copel, Defesa Civil, Esporte e Turismo.



Os dados correspondem ao período de 22 de dezembro de 2016 a 23 de janeiro de 2017 e a comparação é com o mesmo período do verão anterior. “As ações destes primeiros 30 dias trouxeram resultados altamente positivos, considerando toda a infraestrutura disponibilizada pelo Governo do Estado para atendimento da população no Litoral do Estado”, disse o major Lima. “Conseguimos reduzir índices como furtos e roubos e aumentar a qualidade do serviço oferecido com novos equipamentos e investimentos governamentais. No entanto, o mais importante é a união de todos os órgãos em prol de um objetivo comum, melhor atender o cidadão", afirmou.



CRIANÇAS - Com relação às crianças perdidas e encontradas o número subiu de 318 na temporada anterior para 440 nesta. Na temporada anterior foram distribuídas 18.573 pulseirinhas. O número passou para 23.717 neste ano. Para início de temporada, os casos de incidentes (envenenamento) com águas-vivas também subiram de 5.943 para 23.175.



ORIENTAÇÃO - Os bombeiros atuam nos balneários do Litoral e também nas costas Oeste, Sudoeste e Noroeste. Somente no Litoral são 661 profissionais para as mais diversas atividades de prevenção e perigo (644 bombeiros militares e 17 guardas-vidas civis) nos locais de banho e de maior concentração de veranistas. Eles orientam sobre os cuidados no mar, para evitar afogamentos e outras situações de perigo à vida.



“Focamos na aplicação de guarda-vidas por meio de tático móvel, que amplia o raio de atendimento ao banhista. É um trabalho de prevenção, que atende uma área maior, fiscalizando e orientando as pessoas que possam estar em locais de risco ou não nas praias, dando uma resposta mais rápida para algumas ocorrências. Os quadriciclos dão agilidade nas ações”, explica o tenente-coronel Paulo.



Além da ação nas praias, também foram registrados neste primeiro mês de atividades 40 ocorrências de incêndio, 77 acidentes de trânsito e 82 de prevenção e auxílio. No mesmo período do verão anterior foram 57 ocorrências de incêndio, 98 acidentes de trânsito e 131 de prevenção e auxílio.



TEMPO REAL – Nesta temporada, o Corpo de Bombeiros lançou um aplicativo para celular para melhor atender a população. Por meio do telefone as pessoas podem ter acesso à informações em tempo real sobre abertura e fechamento de postos de guarda vidas, alertas em relação à águas-vivas, mau tempo, incidência de raios, descargas atmosféricas.



“Nos preparamos como nos demais anos, capacitando o nosso pessoal para que possamos dar um atendimento diferenciado para a sociedade. Também estamos trabalhando com novas tecnologias e estratégias, pois nosso objetivo é garantir a segurança dos banhistas”, diz o Comandante do 8º Grupamento de Bombeiros (8º GB) e Coordenador do Verão Paraná pelo Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Paulo Henrique de Souza.