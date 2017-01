Copel atende mais de 20 mil pessoas com acesso gratuito à Internet

Desde o inÍcio da operação Verão Paraná, 24,7 mil pessoas utilizaram o serviço de internet gratuito ofertado pela Copel no Litoral paranaense. Os acessos são contabilizados pelo número do CPF registrado. Este é o sexto ano que a companhia oferta o serviço nas paraias do Paraná.



O sinal de wi-fi é distribuído por 100 estações de transmissão em pontos de acesso em localidades de Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Pontal do Paraná (Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Pontal do Sul), Ilha do Mel, Paranaguá, Antonina e Morretes. O serviço ficará disponível até o carnaval.



NOTA PARANÁ – A novidade trazida este ano pela Secretaria da Fazenda é a van Nota Paraná, que disponibiliza serviços gratuitos como retirada do cartão e também o cadastro no programa. Na maioria das vezes a van concentra-se na Praia Central de Guaratuba (PR), mas passará por outras cidades da costa litorânea. A atividade teve início no dia 13 de janeiro e já foram atendidas cerca de 450 pessoas e emitidos aproximadamente 550 cartões do Nota Paraná.



Na van as pessoas podem fazer o cadastro no programa e também o cartão, que facilita durante as compras, além de poder sanar as dúvidas em relação ao programa. Também é criado um e-mail para àquelas pessoas que não possuem.



“Para fazer o cartão não é preciso ter cadastro, apenas saber o número do CPF. A maior dúvida das pessoas é quanto ao valor do crédito e de que forma ele poderá usá-lo. Passo as orientações sobre o imposto pago pelo estabelecimento comercial e como funciona o programa. A maior satisfação dos usuários é saber que muitos tem valores disponíveis na conta e não sabiam”, explica Denilson César da Silva que atua na van Nota Paraná.