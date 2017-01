Aeroporto de Curitiba é eleito o melhor do país pela terceira vez

(foto: Divulgação)

No dia em que completa 71 anos de operações, o Aeroporto Internacional de Curitiba/Afonso Pena (PR) foi eleito, pela terceira vez consecutiva, o melhor aeroporto do Brasil. É o que mostra a Pesquisa de Satisfação do Passageiro, divulgada nesta terça-feira (24/1), pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

A sondagem traz um balanço do desempenho de 38 itens de infraestrutura, atendimento, serviços e gestão dos 15 principais aeroportos do Brasil, responsáveis por 80% da movimentação de passageiros no país. Os resultados são fruto da opinião de mais de 14 mil usuários consultados entre os meses de outubro, novembro e dezembro nas áreas de embarque e desembarque desses terminais.

Numa escala de 1 a 5, o aeroporto paranaense obteve nota 4,72, vencendo 11 das 38 categorias, como: tempo de fila na inspeção de segurança; cordialidade e prestatividade dos funcionários da inspeção de segurança; limpeza dos sanitários; qualidade da informação nos painéis das esteiras de restituição de bagagem; tempo de fila no check-in; velocidade de restituição de bagagem; integridade da bagagem; tempo de fila na emigração; cordialidade dos funcionários da emigração; tempo de fila da aduana; e cordialidade do funcionário da aduana.

Instalado em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, próximo aos principais portos da região sul do país - como Paranaguá, Antonina, além de São Francisco do Sul e Itajaí, em Santa Catarina -, o terminal conta com 36 estabelecimentos comerciais, entre lojas e quiosques, além de 20 pontos de alimentação, uma loja Duty Free com produtos importados, escritórios de três companhias de táxi aéreo e duas salas VIP. Os usuários também encontram um terminal acessível, com balcões de check-in, banheiros, bebedouros, elevadores, telefones e veículos adaptados; cadeiras de rodas; ambulift e quatro stair tracs, equipamentos que auxiliam no embarque e desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida.

Atualmente, cerca de 170 voos operam diariamente no terminal, transportando aproximadamente 18,5 mil passageiros, número que o coloca como o 6º aeroporto mais movimentado do Brasil no ranking da Rede Infraero.

Com capacidade para receber 14,8 milhões de passageiros por ano, o Afonso Pena, registrou mais de 6 milhões de passageiros em 2016. Cinco companhias aéreas operam no terminal paranaense: Aerolíneas Argentinas, Avianca Brasil, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Gol Linhas Aéreas e Latam, que ligam Curitiba a 16 destinos brasileiros e a Buenos Aires, na Argentina.

Outras premiações

Em 2011, o Aeroporto de Curitiba já havia conquistado o primeiro lugar na categoria “Aeroporto do ano” do prêmio Avião Revue. Três anos depois, em 2014, o terminal venceu três das oito categorias do prêmio Boa Viagem. E, mais recentemente, em 2016, foi o grande vencedor do Prêmio Aeroportos + Brasil, realizado pela Secretaria de Aviação Civil (SAC), com quatro vitórias, incluindo o de melhor aeroporto do país. "Tais premiações demonstram a eficiência, a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento da empresa na prestação de serviços e no atendimento de qualidade ao passageiro", ressalta o superintendente.

Investimentos e melhorias

Desde a inauguração, várias melhorias foram realizadas no Aeroporto Internacional Afonso Pena. Entre elas, a ampliação do terminal, em 1977, e a inauguração do novo terminal de passageiros com 45 mil m², em 1996. Para aumentar o nível de conforto e segurança, na última década, o terminal curitibano recebeu investimentos na ordem de R$ 350 milhões, que ampliaram sua capacidade de 6,9 milhões para 14,8 milhões de passageiros por ano. Dentre as melhorias, destacam-se: a obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros, que passou de 45 mil m² para 112 mil m²; a obra de reforma e ampliação do terminal de cargas, que passou de 12 mil m² para 17 mil m², com novas áreas para cargas vivas e restritas; a ampliação do pátio de manobras, que ganhou mais 10 posições para aeronaves, totalizando 26 posições e a reforma e ampliação do terminal de passageiros. O projeto mais recente, iniciado em outubro de 2016, compreende a construção do edifício garagem, que contará com três pavimentos e 2,4 mil vagas de estacionamento.