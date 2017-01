Palmeiras testa Barrios como titular e dá chance a Vitinho no lugar do Dudu

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras teve novidades na manhã desta terça-feira (24). Eduardo Baptista deu chances a Lucas Barrios como o atacante titular em um treino tático realizado na Academia de Futebol. Alecsandro, titular até então, fez treino físico em campo separado ao lado de outros atletas. Além da presença do paraguaio, que chegou a ser especulado como reforço do Olímpia, Vitinho também pode ser considerado uma novidade entre os 11 escolhidos pelo técnico. Ele atuou pela ponta esquerda no lugar de Dudu, que está concentrado com a seleção brasileira para enfrentar a Colômbia no Jogo da Amizade, nesta quarta. Outro que está com Tite é Vitor Hugo. Ele foi substituído por Edu Dracena, que fez a dupla de zaga com Thiago Martins, que já havia sido titular no amistoso contra a Chapecoense. Os dez atletas de linha escolhidos por Eduardo Baptista foram: Jean, Edu Dracena, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Vitinho; Barrios. Depois de ter ido a campo na última segunda-feira pela tarde, Alejandro Guerra também apareceu no gramado, assim como Moisés e Yerri Mina. O Palmeiras segue treinando até o próximo domingo, quando enfrenta a Ponte Preta em mais um amistoso. Desta vez, o jogo será realizado no Allianz Parque. A estreia do Paulista está marcada para o dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto.