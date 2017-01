Cruzeiro se reúne com 'encostados' para definir futuro

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Seis jogadores ainda têm o futuro indefinido no Cruzeiro. O zagueiro Rafael Donato, o lateral esquerdo Eugenio Mena e os meio-campistas Willians, Federico Gino, Bruno Ramires e Matías Pisano ainda não sabem onde atuarão. O sexteto se reuniu com membros da diretoria nessa segunda-feira (23) e foi autorizado a treinar em separado na Toca da Raposa II. A situação deles será tratada de forma individual, conforme o diretor de futebol Klauss Camara, apresentado nesta terça (24). "Os atletas que retornaram ontem [segunda-feira], eu, Tinga [gerente de futebol], Pedro [Moreira, supervisor de futebol] e Benecy Queiroz [diretor de logística] tivemos uma reunião com os atletas para passar para eles tudo o que pensamos. É dentro do padrão da normalidade", declarou. "Eles não fazem parte das pretensões do clube, mas têm valor de mercado muito grande, até porque se não tivessem demonstrado valor, não estariam no Cruzeiro. Compete a nós buscar de forma individual o direcionamento que daremos para cada um", acrescentou. Além dos seis que voltaram às atividades em Belo Horizonte, o meia-atacante Bruno Nazário também foi liberado pelo Cruzeiro para acertar com outro clube. O jogador, porém, não participa das atividades na capital mineira.