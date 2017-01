Marcos Guilherme viaja para acertar com o Dinamo de Zagreb

Marcos Guilherme: ele pode jogar ao lado de Sammir (foto: Arquivo Bem Paraná)

O meia atacante Marcos Guilherme, 21 anos, viaja na tarde desta terça-feira (dia 24) para fazer exames médicos no Dinamo de Zagreb, da Croácia. O jogador foi emprestado para o time europeu por um ano e meio, com opção de compra de 50% dos direitos econômicos. A informação foi divulgada pelo blog da jornalista Nadja Mauad.

Sites europeus especulam que o valor do empréstimo é de 1 milhão de euros (cerca de R$ 3,4 milhões). Caso o clube croata acione a cláusula de opção de compra de 50%, a quantia a ser paga é de 4,5 milhões de euros (R$ 15 milhões).

O Atlético-PR tem 50% do jogador. O restante é do Trieste. Ainda não há informações se, em caso de venda, cada clube vai manter 25%.

O Dinamo foi 18 vezes campeão da Croácia. Atual 2º colocado na temporada 2016/17 da liga nacional, conta com outro jogador revelado na base do Atlético-PR: o meia Sammir, 29 anos. Ele está há dez anos no clube europeu e se naturalizou croata. Ele defendeu a seleção da Croácia na Copa do Mundo de 2014 e soma sete jogos pela equipe nacional europeia.