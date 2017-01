Corinthians escolhe ex-lateral Coelho para substituir Loss após Copa SP

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Definida desde dezembro, a ida de Osmar Loss dos juniores para os profissionais do Corinthians, como auxiliar, abre espaço para Dyego Coelho. Ex-lateral e formado na base corintiana, ele assume o Sub-20 após a Copa São Paulo. Loss se despede do cargo na quarta, em final com o Batatais. Coelho chegou à base do Corinthians como olheiro depois de pendurar as chuteiras em 2014, trabalhou na base do Flamengo de Guarulhos, parceiro do clube, e desde 2015 era auxiliar técnico da categoria Sub-20. Ele tem 33 anos e qualificação na CBF. Com o ex-presidente Andrés Sanchez como padrinho, Coelho foi levado à base por Caco Espinoza. O treinador assumiu a categoria Sub-20 por curto período em 2015, quando Osmar Loss foi trabalhar no Bragantino, mas acabou demitido. O ex-lateral, porém, permaneceu. Na base corintiana, Coelho concorreu à vaga com Marcelo Marelli, treinador que atua no Corinthians há muitos anos, mas servia o Flamengo de Guarulhos nos juniores, com o qual obteve resultados considerados ótimos. Osmar Loss será auxiliar de Carille e deixará resultados difíceis de se repetir para Coelho. Em 4 anos, ele venceu o Brasileiro Sub-20, a Copa do Brasil Sub-20 e foi a quatro finais da Copa SP: foi campeão em 2015, vice em 2014 e 2016, e poderá conquistar o bi nesta quarta, em sua despedida.