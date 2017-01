Problema em voo faz corintianos se atrasarem para apresentação da seleção

PEDRO IVO ALMEIDA RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O mau tempo enfrentado pelo Corinthians em Orlando (EUA), que atrasou o voo do elenco em seu retorno ao Brasil após a Florida Cup, também influenciou na apresentação de dois convocados da equipe para a seleção brasileira. Rodriguinho e Fágner se atrasaram e serão os últimos a se juntar com o restante do elenco do Brasil, que enfrenta a Colômbia em amistoso nesta quarta (25), às 21h45. O voo do Corinthians chegaria a São Paulo na segunda de manhã, mas o time teve que passar uma noite a mais em Orlando por conta de uma tempestade. Assim, o time chegou à capital apenas na manhã desta terça. Rodriguinho e Fágner chegarão ao hotel da seleção, no Rio de Janeiro, por volta de 15h30. A delegação está hospedada em um hotel na zona oeste do Rio. Dudu foi um dos jogadores que pararam para falar com a imprensa assim que chegou ao hotel. "É muito bom estar aqui, agora é focar para fazer um bom trabalho. Espero poder jogar o máximo de tempo possível. Sabemos que o Tite pensa bem em todos que estão aqui. Agora é cabeça tranquila e aproveitar", disse Dudu, que chegou junto com o são-paulino Rodrigo Caio. Tite realizará o primeiro treino do Brasil nesta terça (24), às 17h, no Engenhão. O jogo amistoso é nesta quarta, à noite. Assim, os dois terão pouco tempo para trabalhar com o restante do grupo, que aos poucos se apresenta no hotel.