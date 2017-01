Com problemas na zaga, Santos encaminha 3º reforço da Alemanha

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ciclo de contratações estava praticamente encerrado, mas o Santos deve investir em mais um zagueiro antes de iniciar a temporada 2017. A reportagem apurou que a diretoria santista encaminhou a contratação do zagueiro Felipe Trevizan, do Hannover, da Alemanha. O atleta deve ser o terceiro reforço repatriado do futebol alemão, já que o clube paulista também fechou com Cleber, que estava no Hamburgo, e Bruno Henrique, do Wolfsburg. O atleta havia sido oferecido na primeira semana de janeiro, mas não despertou interesse dos dirigentes do Santos. No entanto, a lesão muscular na panturrilha direita de David Braz, que deve desfalcar o time por duas semanas, fez a diretoria santista mudar de ideia. Para buscar a contratação de Felipe Trevizan, a cúpula alvinegra ainda levou em conta que o zagueiro Cleber também sofre com dores musculares na panturrilha direita. Na Vila Belmiro é fato que ninguém quer começar o ano com o Noguera e Lucas Veríssimo na dupla de zaga titular. Os dois não transmitem segurança para dirigentes e comissão técnica. Felipe Trevizan, por sua vez, está no clube alemão desde 2012, mas foi revelado pelo técnico Dorival Júnior no Coritiba em 2008. Vale lembrar que a dupla titular de 2016, formada por Luiz Felipe e Gustavo Henrique, está fora dos gramados até maio ou junho deste ano. Isso porque os dois sofreram lesões ligamentares nos joelhos. Até o momento, o Santos fechou seis contratações para 2017. Bruno Henrique, Kayke e Vladimir Hernandez para o ataque, Cleber para a zaga, Matheus Ribeiro para as laterais, e Leandro Donizete, volante.