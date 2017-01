Anos no exterior fazem Muriqui sofrer na pré-temporada do Vasco

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após seis anos atuando em países como China, Japão e Qatar, Muriqui tem sofrido em seu retorno ao Brasil. O meia-atacante foi poupado de dois jogos na Florida Cup por conta de dores lombares e precisará de um cronograma especial para alcançar o nível físico dos demais jogadores do elenco. Em seu último clube antes do Vasco, o FC Tokyo (JAP), ele sofreu uma lesão no joelho direito e precisou passar por uma cirurgia que o deixou de fora dos gramados por quatro meses. Por conta de todos esses fatores, ele deverá ter uma pré-temporada um pouco mais prolongada. No único jogo que disputou nos Estados Unidos, contra o Barcelona de Guayaquil (EQU), o atacante já sentia um desconforto na região lombar e teve uma atuação discreta. Muriqui, porém, já sabe de que maneira o técnico Cristóvão Borges irá utilizá-lo e se sente à vontade. "É uma função que eu estou acostumado, jogo nela há seis ou sete anos. Acho que não vou ter dificuldade. O mais complicado agora é a parte física porque fiquei muito tempo parado", disse ao "Globoesporte.com" quando ainda estava em solo norte-americano. Muriqui, assim como o restante do elenco, desembarcou na manhã desta segunda-feira (23) no Rio de Janeiro e finalizará a pré-temporada nesta semana em São Januário antes da estreia no Campeonato Carioca neste domingo (29), no clássico com o Fluminense no Engenhão. Ainda não se sabe se o jogador será relacionado por Cristóvão Borges para o duelo.