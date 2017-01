(foto: Reprodução)

Stevie Wonder esteve recentemente na NAMM, a National Association of Music Merchant, uma das maiores feiras de equipamentos musicais do mundo.

No hotel em que estava acontecendo o evento, um músico chamado Grayson Erhard se apresentava. Ao ouvir o rapaz cantando "Superstition", Wonder não resistiu, e se juntou a Erchard para uma pequena apresentação.

Veja o vídeo: