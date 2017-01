Zagueiro largou o curso de engenharia por uma nova chance no Inter

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - William Klaus, 23 anos, jogava nas categorias de base do Internacional e deixou o Beira-Rio com um objetivo: jogar. O ano era 2011 e ele trocou o vermelho pelo azul do Grêmio em busca de mais oportunidades. Seis anos depois, o zagueiro precisou tomar outra decisão difícil para voltar ao Inter e titubeou. Trancou a faculdade de engenharia civil, em Caxias do Sul. Indicado por Antônio Carlos Zago, Klaus estava no quinto semestre e estudava na UCS (Universidade de Caxias do Sul). Ainda no ano passado, decidiu não prosseguir com os estudos para manter o foco no futebol. O acerto com o Inter era iminente. "O foco é total no Inter, eu fazia faculdade, mas acabei trancando. A faculdade era um hobby, uma diversão fora do campo. Mas agora o foco é total aqui. Essa é a chance da minha vida, vou agarrar com as duas mãos", disse Klaus na apresentação oficial. Natural de Dois Irmãos, no interior do Rio Grande do Sul, Klaus começou no Novo Hamburgo e de lá, foi para a base do Inter. Ficou no time gaúcho entre novembro de 2010 e 2011. Passou pelo Grêmio entre janeiro de 2012 e julho de 2013 até chegar ao Juventude. Em Caxias do Sul, ganhou espaço e na temporada passada foi peça importante no time de Zago. Com o Juventude vice-campeão estadual e promovido da Série C do Brasileirão, se valorizou. Entrou na pauta do Cruzeiro, mas foi cedido ao Inter por empréstimo. "Eu saí do Inter, passei pelas categorias de base aqui, e fui para o Juventude. Trabalhei muito. Dei um passo atrás para dar dois à frente depois. Agora eu volto com fruto do meu trabalho", comentou Klaus. Por muito pouco, o retorno ao Inter não foi um presente. Klaus completou 23 anos em 11 de janeiro e o acordo entre Colorado e Juventude foi selado quatro dias depois. Com o empréstimo acertado, o zagueiro viajou até Porto Alegre e ficou escondido no ecoresort Vila Ventura por quase 24 horas. O anúncio oficial ocorreu em 19 de janeiro, horas depois de Ernando cometer ato falho e citar nominalmente o novo companheiro que ainda não havia sido confirmado pelos dirigentes. Para Klaus, pouco importa. Os passos dados para voltar deram certo.