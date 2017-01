MON oferece teatro infantil e visita em único ingresso

O Museu Oscar Niemeyer (MON) convida o público para as apresentações teatrais da Colônia de Férias, que iniciam nesta terça-feira (24) e encerram na quinta (26). As peças são voltadas ao público infantil e começam sempre às 16h30. Os ingressos para as apresentações teatrais têm o custo de R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) e dão acesso também às exposições do MON.



Lembrando que crianças de 6 a 11 anos podem participar da programação completa da Colônia de Férias no MON, com 70 vagas por dia.



A inscrição tem o custo diário de R$ 75 por criança ou R$ 270 pelo pacote semanal. Este valor inclui toda a programação, com oficinas, visitas mediadas, teatro, além de um lanche elaborado exclusivamente para elas. A ficha de inscrição deverá ser preenchida e paga na bilheteria do Museu, de terça a sexta, das 10h às 18h, até esgotarem as vagas.



Para mais informações, entre em contato pelos telefones (41) 3350-4468 e (41) 3350-4469 ou pelo site www.museuoscarniemeyer.org.br



EXPOSIÇÕES - O museu está com 15 mostras em cartaz: “Trajetória: 114 anos da Escola de Alfredo Andersen”, “Gonçalo Ivo: a pela da pintura”, “Arte Moderna na Coleção da Fundação Edson Queiroz”, “Oscar Niemeyer: Vida e Obra – arquitetura é invenção”, “Memória das ruas: retratos dos personagens de Curitiba”, “Valdir Cruz: IMAGO – o olhar do sabiá”, “Jefferson Cesar – um Dom Quixote na arte do Paraná”, “MAC-MON: um diálogo”, “Obras sob a guarda do MON”, “Histórias do acervo MON – em aberto”, “Museu em Construção”, Espaço Niemeyer e Pátio das Esculturas.



Na parte externa há duas intervenções: “Panapaná”, com mais de quatro mil borboletas de cerâmica, no jardim externo, e “Yo Soy You”, de Arnaldo Antunes, no chão de vidro.



APOIO - Esta 9ª edição da Colônia de Férias no MON tem o apoio do Criança na Plateia, um blog com dicas de cultura, diversão e arte para crianças. Além de indicar a programação cultural em Curitiba também leva o Espaço Cultural Criança na Plateia a eventos. Acesse www.criancanaplateia.com.br e saiba mais.



Serviço: Teatro da Colônia de Férias no MON 2017



De 24 a 26 de janeiro, de terça a quinta



*Na compra de um ingresso para e peça ganhe uma entrada para o museu



R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)



Horário: 16h30



Mais informações: www.museuoscarniemeyer.org.br