Após cobrir grafites da 23 de Maio, Doria tem seu nome pichado na via

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Menos de uma semana após parte dos grafites da avenida 23 de Maio começaram e ser cobertos de cinza, o nome do prefeito João Doria (PSDB) foi pichado em sequência por volta do meio-dia desta terça-feira (24) em um dos muros da via. Até o final da manhã, a parede da pista no sentido Ibirapuera, na altura do Paraíso, estava limpa.

No início da tarde, por volta das 13h30, o nome de Doria já estava pichado 12 vezes em sequência. Desde a última semana, os grafites começaram a ser cobertos por funcionários da prefeitura. A medida causou reação imediata de grafiteiros, que passaram a reclamar.

A polêmica em torno da ação tomou as redes sociais, com apoiadores da medida de Doria e críticos. Antes mesmo de tomar posse, o tucano anunciou seu o programa municipal Arte Urbana, de combate à pichação, que integra o projeto de zeladoria de Doria, batizado de Cidade Linda. Doria quer transformar pichadores em artistas por meio de oficinas integrantes do programa.

Na 23 de Maio, onde a gestão Fernando Haddad (PT) inaugurou murais em todo o corredor, Doria diz que manterá oito trechos grafitados -"os demais já estão envelhecidos ou foram mutilados por pichadores", disse. Alguns grafiteiros defendem apagar periodicamente esses murais para dar espaço à renovação.

O "grafitódromo" que a cidade deve ganhar terá café, loja e um espaço de convivência para oficinas, segundo o secretário de Cultura, André Sturm. Ele diz estudar locais na Mooca (zona leste) e na Sé. "Será um local para aprender técnicas, de referência." A ideia é inspirada em Wynwood, em Miami, distrito onde galerias se estabeleceram após uma onda de gentrificação. Para Rui Amaral, 56, um dos curadores dos painéis da 23 de Maio, porém, São Paulo já tem espaços assim, livres e nascidos de forma orgânica. "Começamos a grafitar a Vila Madalena no anos 1980."