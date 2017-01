Preço do feijão carioquinha cai até 20,7% em Curitiba

(foto: Divulgação/IBGE)

Ele faz aquela dobradinha saborosa com o arroz. Mas o feijão tem andado meio escasso do prato dos brasileiros por conta das altas desde o ano passado. A boa notícia, no entanto, é que o grão rico em ferro e vitaminas teve uma grande queda de preço desde a última semana. Segundo levantamento do Disque Economia da Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura, que comparou os valores praticados entre 20 e 24 de janeiro, o preço médio do feijão carioquinha baixou em média 20,7% e do feijão preto, 11,11%.

O levantamento do Disque Economia mostra que o quilo do feijão carioquinha caiu de R$ 7,44 para R$ 5,90 nos estabelecimentos pesquisados pelo serviço. Já o preço do feijão preto baixou de R$ 8,01 para R$ 7,12 o quilo. Quem compra nas 33 unidades do programa Armazém da Família da Prefeitura de Curitiba consegue economizar ainda mais. O quilo do feijão carioquinha sai por R$ 3,99 e o do feijão preto custa R$ 4,20.

Benefícios

A nutricionista Isabella Pereira, do Departamento de Educação Alimentar da Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura, recomenda que o alimento faça parte da dieta diária das famílias. “Se possível, coma feijão com arroz todos os dias ou, pelo menos, cinco vezes por semana”, observa. Ela explica que a leguminosa é rica em proteínas e aminoácidos essenciais, fonte de ferro e vitaminas do complexo B. “O alimento é rico também em fibras e faz bem para o intestino”, completa.

A nutricionista dá ainda uma dica para combinar corretamente o alimento com seu tradicional parceiro: o ideal é misturar uma parte de feijão para duas partes de arroz cozido. Estes dois alimentos se completam, oferecendo uma excelente combinação de proteínas, importantes para uma alimentação saudável e equilibrada. As proteínas estão presentes em todas as estruturas do nosso corpo, além de participarem da formação dos nossos músculos e de diversas funções do sistema nervoso e de defesa do organismo.

Além disso, Isabella recomenda que as pessoas variem o tipo de feijão (preto, branco, carioquinha...) e o preparo (cozido, na salada, na sopa).

Armazém da Família

O programa Armazém da Família, coordenado pela Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura, é formado por 33 unidades fixas de abastecimento instaladas em pontos estratégicos da periferia de Curitiba, bairros e terminais de ônibus, onde é feita a comercialização de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza. Os armazéns vendem as mercadorias a preços 30% mais baixos, em média, que o mercado formal.

Para comprar nas unidades do programa, o cidadão precisa morar em Curitiba, ter renda máxima familiar de três salários mínimos e meio e requerer um cartão de acesso. Para as famílias que não têm renda expressamente comprovada, por desenvolverem atividades de forma autônoma, o cartão de identificação será concedido após a realização de verificações, junto aos órgãos competentes, por parte do Núcleo Regional Núcleo Regional da Secretaria Municipal do Abastecimento correspondente ao bairro de domicílio da família.

O cadastramento e a emissão dos cartões devem ser feitos nos núcleos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento nas Regionais localizadas nas Ruas da Cidadania.

Propriedades do Feijão

- O alimento é fonte de vitaminas do complexo B (B1, B2, B3 e B9).

- Feijão é rico em proteínas e minerais, como ferro, fósforo, potássio, cobre, cálcio, magnésio e zinco.

- A leguminosa é rica em fibras e faz bem para o intestino.

- O grão ajuda a cuidar do sistema nervoso.

Dica de preparo

Antes de preparar, deixe o feijão de molho para reduzir o tempo de cozimento e os compostos (taninos, fitatos) que diminuem a capacidade de digestão de certos alimentos e causam gases intestinais. Jogue fora a água em que o feijão ficou de molho e coloque uma nova água para o cozimento. Deixar o feijão de molho, faz com que o mesmo cozinhe em menos tempo.

Salguei demais o feijão, o que fazer?

Coloque folhas de couve no cozido. As folhas absorvem o excesso de sal.

Queimei o feijão, perdi tudo?

Não! Transfira o feijão para uma panela limpa, sem raspar o feijão que grudou no fundo da panela com o restante do queimado. Acrescente água fria e uma cebola inteira com casca ou uma batata inteira sem casca. Leve ao fogo até que ferva. O caldo irá engrossar e você poderá retirar a cebola. Pronto, o feijão está salvo.

Consumo

O brasileiro come cada vez menos feijão com arroz. Do início dos anos 1970 até hoje, a participação do feijão na mesa dos brasileiros caiu 31%. O grão está sendo substituído, cada vez mais, por outros alimentos nada saudáveis, industrializados e ricos em açúcar.