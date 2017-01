Oscar indica número recorde de artistas negros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se em 2016 o Oscar foi marcado pela falta de indicações a profissionais negros -fato que popularizou a hashtag crítica #OscarsSoWhite-, em 2017, a Academia parece ter prestado atenção à diversidade do cinema. Entre os finalistas, divulgados nesta terça (24), há ao menos uma atriz ou ator não branco nas categorias de atuação. Nos últimos dois anos, eram todos brancos. Desta vez, foram seis artistas negros indicados.

Denzel Washington disputará a estatueta por "Fences", mesmo filme que rendeu a Viola Davis uma indicação de atriz coadjuvante. Ambos se tornam, assim, os artistas negros com mais indicações na história da premiação. Octavia Spancer está na briga com Davis por "Estrelas Além do Tempo" e Naomie Harris, por "Moonlight".

Ruth Negga, por sua vez, concorre a melhor atriz por "Loving". Mahershala Ali está na disputa por ator coadjuvante por "Moonlight", mesma categoria de Dev Patel -britânico com ascendência indiana que se destacou em "Lion". Por trás das câmeras, Kimberly Steward se tornou a segunda mulher negra indicada pela produção de "Manchester à Beira Mar", concorrente a melhor filme. A primeira foi Oprah Winfrey, por "Selma."

Diretor e roteirista de "Moonlight", Barry Jenkins é agora o quarto diretor negro a ser reconhecido pelo Oscar -os outros indicados foram John Singleton, Lee Daniels e Steve McQueen. A categoria de documentários é quase inteiramente dominada por realizadores não brancos: Ava DuVernay ("A 13ª Emenda"), Raoul Peck ("I Am Not Your Negro"), Ezra Edelman ("O.J.: Made in America") e Roger Ross Williams ("Life, Animated").

Os resultados foram celebrados pela Associação Afro-Americana de Críticos de Cinema, que afirmou estar "entusiasmada com os recordes superados com as indicações neste ano". "Esperamos que o progresso da Academia continue para refletir a rica diversidade da América", afirmou a instituição.