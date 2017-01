Oscar se desculpa por incluir Amy Adams e Tom Hanks entre indicados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um erro no site da Academia, que confere o Oscar, acabou incluindo Tom Hanks e Amy Adams entre os indicados a melhor ator e melhor atriz, respectivamente. Os nomes foram anunciados na manhã desta terça (24). O musical "La La Land" saiu na frente em indicações, com 14 menções em 13 categorias. A instituição, por meio da ABC Digital, foi forçada a pedir desculpas aos dois atores: "Nesta manhã, em uma tentativa de soltar as notícias com rapidez, postamos brevemente uma informação equivocada a respeito das indicações no site do Oscar", diz comunicado da ABC. "Rapidamente identificamos e corrigimos os erros. Pedimos desculpas por qualquer confusão." Amy Adams apareceu como indicada ao prêmio de melhor atriz por "A Chegada". Já Tom Hanks estava listado por seu papel em "Sully: O Herói do Rio Hudson". Caso a informação estivesse correta, ambos estariam disputando uma estatueta pela sexta vez.