Proposta do Barcelona não atrapalha plano do Coritiba ter Ronaldinho, diz Assis

24/01/17 às 16:33 - Atualizado às 16:38 Redação Bem Paraná, com informações do Uol

(foto: Reprodução/Facebook/RonaldinhoOficial)

O Coritiba entregou nessa terça-feira (dia 24) para o empresário e irmão de Ronaldinho Gaúcho, Roberto de Assis, a proposta para o jogador atuar pelo clube paranaense em 2017. Na semana passada, o diário Mundo Deportivo, da Espanha, noticiou que o jogador poderia ser contratado pelo Barcelona para jogar em um time de masters.

Nessa terça-feira, Juliano Belletti, colega de Ronaldinho no Barcelona e hoje gerente de relações internacionais do Coritiba, e Alex Brasil, gerente de futebol do clube paranaense, conversaram com Assis ao entregar a proposta do clube brasileiro.

Assis afirmou que não há conflito entre a proposta do Barcelona e do Coritiba. Ou seja, pode acumular as duas funções ao mesmo tempo. “Nós vamos fazer algo muito mais amplo que isso. É um projeto de embaixador. O máster vai entrar no momento certo, até por que nós temos outras ideias hoje”, disse ao site Uol. “Foi um papo tranquilo”, afirmou Assis, que embarcou nessa terça-feira para Paris junto com Ronaldinho Gaúcho. O jogador, de 36 anos, vai receber um prêmio do PSG. “A gente vai avaliar a primeira proposta. Estou viajando agora, a gente tem dois eventos, vamos para lá e depois vamos dar a resposta”, comentou Assis, sem estabelecer prazos. Ronaldinho vai passar cerca de dez dias fora do Brasil.

O Coritiba não divulgou os detalhes da proposta para Ronaldinho. Especula-se que o jogador ganharia um salário fixo de R$ 300 mil mensais e mais bonificações por gols, assistências, títulos e vitórias. Haverá também bônus por aumento na venda de ingressos, planos de sócios e publicidade.