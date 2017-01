Paraná Clube enfrenta jejum de quase 17 anos

O Paraná Clube vai enfrentar nesta quarta-feira (dia 25) às 19 horas jejum de quase 17 anos. A partida será a primeira oficial do clube em 2017. O adversário é o Avaí, na Vila Capanema, pela primeira rodada da Primeira Liga.

A última vez que o Paraná venceu o Avaí foi em 2000, pela Copa João Havelange. Depois daquele confronto, foram mais dez encontros entre os dois clubes, com seis vitórias do catarinense e quatro empates.

A partida também marca o reencontro do Paraná com o técnico Claudinei Oliveira. Ele dirigiu a equipe no início de 2016. Foi demitido por desentendimento com um dirigente. Em seguida, assumiu o Avaí e levou o clube catarinense ao vice-campeonato da Série B.

O Paraná Clube estreia o técnico Wagner Lopes. Ele não terá o goleiro Marcos e o meia-atacante Matheus Carvalho na partida. Os dois foram vetados pelo departamento médico, devido a dores musculares.

A provável escalação para a partida é Léo (ex-São Paulo); Diego Tavares, Brock (ex-Brasil de Pelotas), Airton (ex-Luverdense) e Igor Carius (ex-ASA); Leandro Vilela, Alex Santana (ex-Criciúma), Renatinho (ex-Guarani e Atlético-PR), Jonas Pessalli (ex-Grêmio e Neftchi-AZJ) e Vitor Feijão; Yan Phillipe.

O meia Jonas Pessalli, revelado na base do Grêmio, sabe que será um início de ano complicado. “É um grupo muito novo, muito jovem, é um começo de trabalho. Então, é muito difícil. Tem que ter paciência, sim, porque, no decorrer dos próximos jogos, o time vai criando uma identidade e, assim, o torcedor pode ver realmente a cara do Paraná. O Wagner tem um estilo de trabalho, uma filosofia que, a cada dia, é um aprendizado da nossa parte. O jogador tenta, o mais rápido possível, se enquadrar neste método. Ele tem um método muito parecido com técnicos com quem trabalhei lá fora, na Europa. Mas a gente está no Brasil, e a mentalidade do jogador é brasileira. Então, tem que ter essa adaptação”, declarou Pessalli, em entrevista coletiva.

No Avaí, o desfalque é o meia Marquinhos (35 anos, ex-Paraná Clube e ídolo no Avaí).

A Primeira Liga terá quatro grupos de quatro clubes cada. Os dois primeiros de cada grupo avançam às quartas de final. Além de Paraná e Avaí, o Grupo D tem Figueirense e Londrina.

Paraná x Avaí

Paraná: Léo; Diego Tavares, Brock, Airton e Igor Carius; Leandro Vilela, Alex Santana, Renatinho, Jonas Pessalli e Vitor Feijão; Yan Phillipe. Técnico: Wagner Lopes

Avaí: Kozlinski; Alemão, Betão, Gustavo e Capa; Luan, Judson, Diego Jardel e João Paulo; Denilson e Romulo. Técnico: Claudinei Oliveira

Árbitro: Antônio Márcio Teixeira (MG)

Local: Vila Capanema (PR), quarta-feira às 19 horas