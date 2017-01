Ex-primeira-dama Marisa Letícia sofre AVC e é internada em São Paulo

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e foi internada, nesta terça-feira (24), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela passou mal na tarde desta terça-feira, quando estava em casa, em São Bernardo do Campo. O estado de saúde dela é considerado gravíssimo. Marisa Letícia, 66, está sendo submetida a um cateterismo cerebral. O ex-presidente a acompanha no hospital. O médico cardiologista Roberto Kalil, que atende a família do ex-presidente Lula, foi chamado, e ela foi levada de ambulância ao hospital na região central de São Paulo.