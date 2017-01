SP Cia. de Dança completa nove anos ao som de 'Sampa' e 'Trem das Onze'

MARIA LUÍSA BARSANELLI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A três dias de completar nove anos, a São Paulo Cia. de Dança apresenta nesta quarta (25), aniversário da cidade, uma programação gratuita. O grupo encena trechos de "Pivô" (2016), coreografia de Fabiano Lima que mescla basquete, hip-hop e a ópera "O Guarani", de Carlos Gomes, e "Grand Pas de Deux de Dom Quixote", versão da peça de Marius Petipa (1818-1910). Os bailarinos ainda fazem um improviso com a música "Sampa" (Caetano Veloso), apresentam uma coreografia nova ao som de "São Paulo São Paulo" (Premeditando o Breque) e, com "Trem das Onze" (Adoniram Barbosa), chamam o público para dançar. A trilha sonora tem execução da Camerata Erudita, que depois tocará outras canções. A ideia, diz Inês Bogéa, diretora artística da SPCD, é que haja um diálogo entre as diferentes linguagens. A companhia, que nos seus nove anos de história mesclou criações clássicas e contemporâneas, também colocou há um mês na internet os vídeos da série "Figuras da Dança" -eles estão no site spcd.com.br/figuras_da_danca.php. Antes, as produções estavam disponíveis apenas em DVD ou em exibições na televisão. Realizados desde 2008, os documentários revisitam a carreira de profissionais da área no Brasil. "Eles contam a história dança por quem a viveu", afirma a diretora. A temporada 2017 do grupo, que começa em junho, terá o nome "Pássaro de Fogo", referência a "Pássaro de Fogo Pas de Deux", de Marco Goecke, que estará no repertório. "É o símbolo de luz", diz Bogéa. "Encontramos [no nome] as transformações pelas quais o país está passando, as crises política e econômica." "Primavera Fria", nova criação de Clébio Oliveira que integra a temporada, já terá pré-estreias em fevereiro. O programa deste ano ainda contará com o duo "14'20''", do tcheco Jirí Kylián. SÃO PAULO CIA. DE DANÇA QUANDO qua. (25), às 16h ONDE Oficina Cultural Oswald de Andrade, r. Três Rios, 363, tel. (11) 3222-2662 QUANTO grátis CLASSIFICAÇÃO livre