Na fila do mercado, delegado prende assaltante em flagrante

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pelo delegado Osmar de Albuquerque Pontes Junior em um supermercado no Centro da cidade de Prudentópolis, na noite de sexta-feira (20). O suspeito anunciou o assalto a um dos caixas do estabelecimento, mas não contou com a possibilidade do delegado estar na fila do caixa.

