Palmeiras renova contrato com Moisés, Tchê Tchê e Thiago Santos

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou a renovação de três dos principais jogadores na conquista do Brasileiro de 2016. Moisés, Tchê Tchê e Thiago Santos tiveram seus salários ajustados e seus contratos renovados. A informação foi dada pelo "Lance!" e confirmada pelo UOL Esporte. Moisés foi eleito um dos melhores do torneio e recebeu recentemente a camisa de número 10 como forma de prestígio. O meio-campista teve seu vínculo renovado até o final de 2020. Tchê Tchê é outro que foi valorizado após corresponder à expectativa. Ele foi destaque do Paulistão no Audax e não enfrentou problemas para desempenhar importante papel na equipe de Cuca. Antes, o volante tinha contrato até maio de 2019, agora, o jogador ficará no Palmeiras até dezembro do mesmo ano. Por fim, Thiago Santos desbancou nomes como Gabriel e Arouca para ser o primeiro volante no esquema de Cuca e segue prestigiado dentro do elenco comandado por Eduardo Baptista. Ele também permanece até o fim de 2019.