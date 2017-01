Corintianos se apresentam com atraso à seleção após cancelamento de voo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os corintianos Rodriguinho e Fagner foram os últimos a se apresentar ao técnico Tite para o amistoso contra a Colômbia, nesta quarta (24), no Engenhão. Eles chegaram na concentração da seleção nesta tarde e seguiram com os demais jogadores para o treino. A dupla se apresentou com atraso por causa do cancelamento do voo do Corinthians de Orlando para São Paulo. Os outros convocados se apresentaram na manhã desta terça (24). O amistoso desta quarta terá a renda destinada aos familiares das 71 vítimas da queda do voo da Chapecoense, em novembro, nos arredores de Medellín. Tite só convocou atletas que atuam no país. Clube mais popular na cidade, o Flamengo foi o recordista de "convocados" -o goleiro Alex Muralha, Diego, Jorge e Willian Arão. A Fifa informou que cada time poderá fazer apenas seis substituições. A intenção do treinador era colocar todos os jogadores em campo. Em março, a seleção voltará a jogar pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O time enfrentará o Uruguai, no dia 23, em Montevidéu. Em seguida, no dia 28, a equipe joga diante do Paraguai, no Itaquerão. A seleção está em primeiro lugar nas eliminatórias. Uma vitória praticamente garante a vaga do time no Mundial da Rússia. CONVOCADOS RIO DE JANEIRO Flamengo > Alex Muralha (goleiro) > Jorge (lateral) > Willian Arão (meio-campista) > Diego (meio-campista) Vasco > Luan (zagueiro) Botafogo > Camilo (meio-campista) Fluminense > Gustavo Scarpa (meio-campista) SÃO PAULO Corinthians > Fagner (lateral) > Rodriguinho (meio-campista) Palmeiras > Vitor Hugo (zagueiro) > Dudu (atacante) Santos > Lucas Lima (meio-campista) São Paulo > Rodrigo Caio (zagueiro) MINAS GERAIS Atlético-MG > Fabio Santos (lateral) > Marcos Rocha (lateral) > Robinho (atacante) Cruzeiro > Henrique (meio-campista) RIO GRANDE DO SUL Grêmio > Pedro Geromel (zagueiro) > Walace (meio-campista) > Luan (atacante) Internacional > Danilo Fernandes (goleiro) PARANÁ Atlético-PR > Weverton (goleiro) PERNAMBUCO Sport > Diego Souza (atacante)