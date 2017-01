Cheio de mudanças e desfalques, Atlético joga com o Peñarol

Jonathan (à esq.) está confirmado no time titular e Gedoz (à dir.) disputa posição com João Pedro (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense terá desfalques e novidades na escalação para o amistoso desta quarta-feira (dia 25), na Arena da Baixada, contra o Peñarol, pentacampeão da Copa Libertadores. O time não terá o goleiro Weverton, que está com a seleção brasileira. Outras baixas são o meia Carlos Alberto e o atacante Grafite, recém-contratados. Ambos fazem um trabalho especial na parte física.

Os reforços que vão estrear como titulares são o lateral-direito Jonathan (ex-Fluminense e Internazionale-ITA) e o atacante Luis Henrique (ex-Botafogo). O meia Felipe Gedoz (ex-Brugge-BEL e Defensor-URU) pode ser titular. Ele ganhará a vaga de João Pedro, caso ele seja poupado.

A provável escalação para o início do jogo é: Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio, Lucho González, Pablo, João Pedro (Felipe Gedoz) e Nikão; Luis Henrique.

O técnico do Atlético, Paulo Autuori, usou o esquema tático 4-2-3-1 em 2016 e deu entender que repetirá esse formato em 2017. No entanto, algumas mudanças. Lucho González terá nova função.“O Lucho é um jogador que vai ocupar a posição que era do Hernani. Pelo seu estilo, aceleramos mais o jogo. Mas temos que dar uma resposta muito forte. Temos que trabalhar o dia a dia com uma intensidade física muito grande e todos têm que estar preparados”, disse o treinador.

Sobre a escalação, Autuori explicou. “Tenho algumas dúvidas em função dos treinos e alguns jogadores, que têm sentido. Vamos fazer um rodízio nas laterais e amanhã (quarta-feira) todos vão jogar: Jonathan, Léo, Sidcley e Nicolas. O Jonathan e o Nicolas devem começar. Na defesa, também existirá um rodízio, mas a princípio começam Thiago (Heleno) e Paulo (André). O Lucho joga, em uma função diferente da que jogou ano passado. Pablo sim, Nikão sim e Luis Henrique sim. E talvez o João Pedro, se ele puder jogar. Se ele não jogar, provavelmente o Gedoz”, comentou.

A ideia de Autuori é usar João Pedro como meia centralizado, função que era de Lucho em 2016. “O João, desde o ano passado, tem me chamado bastante a atenção pela maturidade que já demonstra, apesar de ter completado apenas 20 anos. E merece uma oportunidade”, disse. E Gedoz, na avaliação do treinador, pode jogar aberto pelo lado do campo ou centralizado. “Ele está apto a fazer as duas funções. Se o João (Pedro) não começar o jogo, ele (Gedoz) irá começar por dentro (centralizado). Mas conversamos e ele gosta de jogar pelo lado esquerdo”, explicou.

Sobre Grafite e Carlos Alberto, Autuori explicou. “Não participarão. Eles estão treinando em período integral. Para nós, o mais importante é que eles treinem. Teríamos que abrir mão de alguns treinos, que serão importantes para eles no futuro”, argumentou.

O amistoso contra o Peñarol será o último teste antes dos jogos oficias de 2017. No próximo domingo (29), pelo Campeonato Paranaense, em Paranaguá, o Atlético pega o Rio Branco, às 17 horas. Autuori confirmou que não usará titulares nesta partida. A força máxima será usada em 1º de fevereiro, diante do Millonarios, da Colômbia, às 21h45 na Arena da Baixada, em duelo válido pela segunda fase da Copa Libertadores.

O Peñarol está no Grupo 5 da Libertadores, junto com Palmeiras, Jorge Wilstermann (Bolívia) e mais um clube a ser definido (Carabobo-VEN, Atlético Junior-COL, Atlético Tucumán-ARG ou El Nacional-EQU).

O clube uruguaio conta no elenco com o goleiro Guruceaga, 21 anos, que fez 17 partidas pela seleção sub-20 do Uruguai. Outro destaque da equipe é o meia Nahitan Nández, 21 anos, que tem 3 jogos pela seleção principal uruguaia e 18 pela sub-20. O elenco, aliás, é repleto de novatos e tem média de idada de apenas 24,2 anos.

ATLÉTICO-PR x PEÑAROL

Atlético: Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio, Lucho González, Pablo, João Pedro (Felipe Gedoz) e Nikão; Luis Henrique. Técnico: Paulo Autuori

Peñarol: Gastón Guruceaga; Alex Silva, Ramón Arias, Ronaldo Conceição e Hernán Petryk; Nahitan Nandez, Guzmán Pereira, Nicolás Dibble, Matías Mier e Junior Arias; Gastón Rodríguez. Técnico: Leo Ramos

Árbitro: não divulgado

Local: Arena da Baixada, quarta-feira às 20 horas