Operação Verão: mais de 100 exames de lesão corporal e dez de violência sexual

(foto: Divulgação/ PM-PR)

Após 30 dias de atividades no Litoral, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML), ambos pertencentes ao núcleo da Polícia Científica, registraram mais de 100 exames de lesão corporal e 10 de violência sexual. As equipes contam com material, equipamentos e recursos tecnológicos para desenvolver suas atividades.



Os trabalhos foram feitos em três postos diferentes - um em Paranaguá, que já existia, outro em balneário Riviera em Matinhos e o terceiro em Guaratuba - esses dois com atendimento temporário durante o verão para agilizar as atividades e garantir um serviço melhor para a população. As ações contaram com peritos oficiais, médicos legistas e auxiliares.



RESULTADO POSITIVO - Para o Coordenador da Polícia Científica no Verão Paraná 2016/2017, Thiago Yuiti Castilho Massuda, até o momento o resultado é positivo. “É importante enfatizar as perícias que realizamos, sendo em drogas, armas e na identificação de veículos, bem como os atendimentos de locais com morte violenta. Além disso, também destacamos os exames de lesões corporais e de violência sexual feitos no Litoral, o que nos possibilitou agilizar o atendimento às vítimas que não precisaram se deslocar para Paranaguá ou Curitiba, uma vez que estes serviços têm sido oferecidos nas bases da Polícia Científica em Matinhos (Balneário Rivieira) e Guaratuba”, disse.



Durante este início de operação Verão Paraná, o Instituto de Criminalística realizou 211 exames, sendo 143 em drogas, 11 em armas de fogo, sete em veículos e 10 atendimentos de locais com morte violenta. Já o Instituto Médico Legal (IML) fez 122 atendimentos, sendo mais de 100 de lesão corporal e mais de 10 de violência sexual, entre outros.