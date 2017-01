Aniversário de São Paulo terá rodízio suspenso e chuva à tarde; veja mais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aniversário da cidade de São Paulo fará com que alguns serviços sejam alterados ou até suspensos nesta quarta-feira (25), como o rodízio de veículos, que não estará em vigor. Já o tempo não deve ter grande alteração, com aberturas de sol e pancadas de chuva. Além do rodízio, outras restrições, como a de Trânsito de Veículos Automotores Pesados (rodízio do caminhão), a ZMRC (Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões) e a ZMRF (Zona de Máxima Restrição ao Fretamento) também estarão suspensas. Já as ciclofaixas de lazer serão ativadas das 7h às 16h. Agências bancárias, dos Correios e do Poupatempo estarão fechadas, enquanto shoppings, mercadões e sacalões terão os horários alterados. Já os parques da cidade funcionarão normalmente. Além do 463° aniversário da capital paulista, o Mercadão também comemora 84 anos nesta quarta-feira. Com isso, haverá uma programação especial no local, a partir das 11h, com apresentação do "Clube do Choro", da banda "Vinil Chic", "Oswaldinho da Cuíca" e "Demônios da Garoa". Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, o dia será de aberturas de sol e calor durante o dia, mas as pancadas de chuva voltam à tarde, podendo haver alagamentos. As temperaturas deverão ficar entre os 20°C e os 30°C.