Espetáculo revê obras de Tom Jobim, Chico Buarque e Vinicius de Moraes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os clássicos e as trajetórias de Tom Jobim, Chico Buarque e Vinicius de Moraes são o foco do espetáculo "História de Canções", que a cada quarta-feira se debruçará sobre a obra de um desses compositores. Entre uma e outra apresentação musical, coordenada pelo pianista Mário Carvalho, o escritor Wagner Homem conta histórias de bastidores e curiosidades sobre as canções e seus autores. O projeto entra em cartaz no Teatro Viradalata (r. Apinajés, 1387) nesta quarta (25), às 20h, com uma apresentação sobre Tom Jobim, na ocasião em que ele completaria 90 anos.