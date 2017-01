Santos goleia por 9 a 1 em jogo-treino com gols de reforço

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos goleou o Nacional-SP por 9 a 1 em jogo-treino nesta terça-feira (24), no CT Rei Pelé. É a primeira apresentação nos gramados da equipe santista na temporada 2017. Entre os reforços, o lateral ambidestro Matheus Ribeiro, ex-Atlético-GO, foi o principal destaque. O lateral se movimentou bastante, se deslocou para o meio e ataque em diversas jogadas e, inclusive, fez um bonito gol ao roubar a bola do defensor e tocar na saída do goleiro. O atacante Kayke também balançou as redes -em cobrança de pênalti. Um dos destaques da atividade foi o atacante Rodrigão. Ele atuou na equipe principal, substituindo Ricardo Oliveira, com caxumba, e marcou o gol mais bonito da partida, com direito a drible no goleiro. O centroavante ainda acertou o travessão após cruzamento de Arthur Gomes e quase marcou o seu segundo gol. "Cheguei aqui e tive que mostrar meu trabalho, dei uma caída, mas agora comecei a pré-temporada com todo mundo. É a busca do meu espaço e vou deixar tudo na mão de Deus. É manter a mesma pegada, foco, fiz gol, bola na trave. É trabalhar dia a dia, em busca do espaço. O resto acontece naturalmente", afirmou Rodrigão. O jogo-treino foi disputado em três tempos de 40 minutos. Os titulares venceram por 2 a 0 no primeiro tempo, enquanto a equipe reserva do Santos venceu por 4 a 1 na segunda etapa. A terceira equipe contou com atletas do Santos B, reforçada do goleiro Vanderlei. O destaque ficou por conta do meia Serginho, que atuou como "falso centroavante" e marcou os dois gols. O terceiro e último gol do confronto foi marcado por Matheus Nolasco. No geral, os gols do Santos foram marcados por Rafael Longuine (duas vezes), Rodrigão, Vitor Bueno, Kayke, Matheus Ribeiro, Mtaheus Nolasco e Serginho (duas vezes). O Santos jogou desfalcado de Lucas Lima, na seleção brasileira, Vladimir Hernández e Copete, na seleção colombiana, além de Leandro Donizete, poupado por conta de tendinite no perna esquerda, e Ricardo Oliveira, que se recupera de caxumba. TIMES USADOS Primeiro time: João Paulo; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia, Jean Mota e Vitor Bueno, Arthur Gomes; Rodrigão. Segundo time: John; Matheus Ribeiro, Noguera, Yan e Caju; Thaciano, Léo Cittadini, Longuine e Vechhio; Thiago Ribeiro e Kayke Terceiro time: Vanderlei; Daniel Guedes, Bruno Leonardo, Diego Gomes, Ourinho; Carlos Alberto, Calabrez, Matheus Oliveira; Matheus Nolasco, Diego Cardoso e Serginho. REFORÇOS No próximo sábado, no Pacaembu, os torcedores do Santos poderão ver os reforços contratados para esta temporada pela primeira vez. A equipe santista realiza um amistoso internacional com o Kenitra, do Marrocos, segundo clube mais antigo do país, foi fundado em 1938 e que disputa o Campeonato Marroquino de Futebol.