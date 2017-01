4 dicas para valorizar a área externa

Revestimento Freccia, da Palazzo Pisos e Revestimentos (foto: Divulgação)

Com as temperaturas mais altas e dias mais ensolarados, as áreas externas voltam a figurar entre os espaços preferidos da casa. No entanto é preciso estar atento a alguns detalhes importantes que garantirão a vida útil dos itens escolhidos para compor os ambientes.

Iluminação

Para Allan Nicolini, sócio-proprietário da LEDpar, é preciso verificar o Índice de Proteção (IP) dos produtos. Caso a luminária não seja em alumínio, o ideal é escolher com uma boa pintura, que ofereça elevada resistência química e mecânica (impacto, corrosão, radiação U.V., etc).

Tecidos

Para Gustavo Celante, sócio da Adornié Ambientes, tecidos de fio tingido possuem durabilidade maior e tendem a desbotar menos. Já os com estampa digital também podem ser utilizados, mas possuem uma vida útil mais curta.

Proteção Solar:

“No caso das persianas, existem telas solares com alto grau de absorção de raios UV. Já os toldos podem ser equipados com sensores de vento e sol, que recolhem ou abrem automaticamente de acordo com as condições climáticas”, diz Marcel Teixeira, sócio da Maison Corbusier.

Piso específico:

Para Thassiana Formighieri, gestora de relacionamentos da Formighieri Pisos e Móveis, decks em madeira valorizam esteticamente os projetos. A aplicação da madeira deve ser feita no contra piso e não na grama, pois esta pode reter umidade e diminuir a vida útil da matéria prima.

Fotos: Divulgação

Revestimento Freccia, da Palazzo Pisos e Revestimentos, disponível na Revesttir www.revesttir.com.br / (41) 3209-9592



Toldo Stobag disponível na Sunfix www.sunfix.com.br/ (41) 3044-7979.

Poltrona Monalisa da Villa Batel Decor





Summer Sale

A Villa Batel Decor, novo conceito de loja que reúne o melhor do decor e design em um só lugar, promove durante o mês de janeiro a Summer Sale. A promoção, de até 70% em peças do showroom e de até 30% de desconto para pedidos, é válida para toda a loja. Mobiliário da Renar e Villa Batel, papel de parede da StilHaus, iluminação da Novit e produtos de cama mesa e banho da Lolahome estão com condições especiais até dia 31 de janeiro.

Luiz Guilherme Todesch



A idealizadora do MAI, Julianna Podolan Martins (2ª esq) com as arquitetas Sabrina Slompo, Karina Kawano e Denise Maruishi





Arquitetura&arte

O Museu de Arte Indígena (MAI), que foi inaugurado em novembro 2016, tem projeto assinado pelas profissionais Sabrina Slompo, Karina Kawano e Denise Maruishi, da Sasis Arquitetura + Artd3, que abusaram da arte e criatividade ao criar um espaço de 700m² com ambientes que lembram as curvas de uma sucuri – cobra ligada à mitologia indígena do Brasil. Os visitantes também se deparam com uma oca estilizada, repleta de bancos de madeira em formato de animais.