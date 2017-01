Uma professora de História da rede estadual de ensido do Rio de Janeiro vem causando polêmica nas redes sociais após classificar como "justiça divina" a morte da menina Sophia Clara Braga, de 2 anos.

A criança foi morta na noite do último sábado, ao ser atingira por um tiro enquanto estava em uma lanchonete. O disparo teria sido feito duranbte uma perseguição policial a um suspeito de roubo de veículo.

Na polêmica postagem, Denise Oliveira se referia ao fato de o pai da menina morta ser policial militar. Ela o acusou de ter um dos oficiais que participaram da morte de cinco jovens em Costa Barros, na zona norte do Rio, em novembro de 2015, e afirma; ""ontem a dor de uma família, hoje a dor é na sua família".

O pai da menina, contudo, não faz parte do batalhão citado por Denise, que foi muito criticada por internautas: ""Que absurdo meu DEUS, não dá nem para acreditar nisso!!!" e "Essa senhora deveria procurar fazer alguma coisa boa pelo próximo e para de falar uma m* dessa!" foram algumas das postagens.

Em resposta, Denise escreveu que podem xingar à vontade, Deus já fez a parte dele. A você só resta xingar mesmo. Kkkkkk".

O perfil da professora foi apagado horas depois da rede social. Ela também enviou uma nota ao jornal Extra tentando se explicar:

"Eu gostaria de esclarecer que em nenhum momento faltei com o respeito a menina Sofia (sic), a qual chamo de anjo. O que eu fiz foi uma analogia entre as família (sic) destruídas pela violência. Não sei pq as pessoas deram esse vulto todo a um post, que não tinha a menor intenção de ofender ninguém. Eu exclui meu face, e não pretendo voltar a ativa lo (sic). As pessoas não conseguem fazer uma simples interpretação de texto. Estou assustada com tudo isso", disse.

A Secretaria Estadual de Educação já informou que irá abrir uma sindicância contra a professora, que não poderá voltar ao trabalho enquanto a sindicância não terminar.