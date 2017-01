São Paulo assina rescisão e Grêmio prepara anúncio de Bruno Cortez

JEREMAIS WERNEK E JOSÉ EDUARDO MARTINS PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O último obstáculo que faltava foi superado e Bruno Cortez será o sexto reforço do Grêmio em 2017. Nesta terça-feira (24), o São Paulo rescindiu o contrato e liberou o lateral esquerdo para assinar pelo time gaúcho. O Tricolor, agora, prepara o anúncio da contratação. Cortez, 29, assinará até dezembro com o Grêmio. O acordo prevê, ainda, opção de prorrogação do contrato. Ex-jogador do Botafogo, Criciúma, Benfica e Albirex Nigata-JAP, Bruno Cortez está em Porto Alegre desde o último domingo. O lateral já realizou exames médicos e esperava justamente o detalhe burocrático para assinar e ser anunciado pelo Grêmio. A demora foi reflexo da viagem do São Paulo. Campeão da Florida Cup, após bater o Corinthians nos pênaltis, o time paulista só desembarcou no Brasil no final da noite de segunda-feira (23). Nesta terça pela manhã, despachou a rescisão. Cortez ficou dois anos no Japão, por empréstimo, e nas últimas chegou a receber proposta do Náutico. O Grêmio apareceu depois, mas venceu a disputa. O nome do lateral esquerdo surgiu em Porto Alegre após queda do negócio por Ramon, ex-Inter, Vasco e Corinthians. Sexto reforço do Grêmio neste ano, Bruno Cortez será a sombra de Marcelo Oliveira -titular e um dos capitães do time. Antes do lateral esquerdo, o time gaúcho contratou o volante Michel, ex-Atlético-GO, os laterais Leonardo e Léo Moura, ex-Boa e Santa Cruz, Jael, livre após sair do Joinville, e Beto da Silva, ex-PSV.