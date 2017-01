Curitiba quer ampliar integração e trabalho conjunto com a RMC

(foto: Pedro Ribas/SMCS)

A reintegração do transporte coletivo de Curitiba e Região Metropolitana foi pauta de reunião do prefeito Rafael Greca com a prefeita de Colombo, Beti Pavin, nesta terça-feira (24). Beti elogiou a rapidez com que a linha direta Colombo-CIC voltou a circular. Os ônibus voltaram a operar na segunda-feira (23)

A reintegração do transporte de Curitiba e RMC foi um dos compromissos do prefeito Rafael Greca na campanha eleitoral. A ideia é que outras linhas sejam reativadas gradativamente. A próxima deverá ser a Araucária-CIC. As reuniões com o município estão avançadas. “O povo quer que o ônibus de Araucária volte a parar dentro do Terminal da CIC, o comércio padeceu com a ausência da integração”, lembrou Greca.

Outras linhas

Na reunião, falou-se a respeito da importância de outros trajetos para a população da Região Metropolitana, como as ligações até Almirante Tamandaré e São José dos Pinhais, e a ligação com os municípios de Pinhais e Piraquara, aproveitando a recente duplicação da PR-415, feita pelo Governo do Paraná. “Quem mora mais longe precisa ter mais oportunidades para garantir emprego e renda”, reforçou Greca.

Estiveram na reunião o diretor-presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), Omar Akel, e o prefeito de Contenda, Carlos Eugenio Stabach.

Colombo-CIC

Nesta segunda-feira (23), começou a reintegração do transporte coletivo entre Curitiba e Região Metropolitana com a volta da linha direta Colombo-CIC. O prefeito Rafael Greca foi até o Terminal do Cabral, onde embarcou em um ônibus até a estação Prefeitura, na Avenida Cândido de Abreu.

No trajeto, conversou com os passageiros e explicou como será o processo de reintegração. “É um momento histórico. A volta da linha Colombo-CIC é a primeira da prometida reintegração”, afirmou o prefeito.

A próxima linha que deverá voltar a funcionar é a Araucária-CIC. “Até o mês de julho, gradualmente, teremos totalmente reestabelecida a rede do transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, o metrô de superfície que foi invejado por 250 cidades em todo o mundo”, disse ele. “Vamos trabalhar para que o cartão seja único e a tarifa seja justa, social e integrada.”

Greca também lembrou que a Prefeitura de Curitiba e as da Região Metropolitana trabalham em parceria, assim como Urbanização de Curitiba S/A (Urbs), Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) e Governo do Paraná.

Parceria

A volta da linha Colombo-CIC foi anunciada na última segunda-feira (16), em uma solenidade na Prefeitura de Curitiba. Na ocasião, o prefeito Rafael Greca e o governador do Paraná, Beto Richa, assinaram um termo de compromisso firmando a parceria, assim como um protocolo de intenções para estudos técnicos de implantação do Novo Sistema Metropolitano Integrado de Passageiros. “Com a sensibilidade do prefeito Rafael Greca, a integração do transporte voltará a ser realidade”, reiterou Richa.

Trajeto

Desde fevereiro de 2015, quando foi rompida a integração tarifária com a RMC, a linha Colombo-CIC passou a ser atendida pelo trajeto Maracanã/Cabral, com ponto final no Terminal Cabral, onde os passageiros precisavam trocar de ônibus para continuar o trajeto.

Agora, o passageiro embarca no Terminal do Maracanã e pode seguir diretamente à CIC, cruzando o Centro de Curitiba.

No trajeto são nove paradas. O Ligeirinho Colombo-CIC funcionará nos dias úteis e aos sábados. Aos domingo, os passageiros de Curitiba continuarão sendo atendidos pela linha Cabral-CIC.