ARTE - Veja perguntas e respostas sobre a febre amarela e a vacinação

1. O que é a febre amarela? Uma doença infecciosa transmitida pela picada de mosquitos infectados; não há transmissão direta de pessoa para pessoa. 2. Só existe um tipo? Existem dois: silvestre e urbano. O silvestre ocorre em áreas rurais e de mata por meio de um ciclo que envolve macacos e mosquitos como o Haemagogus e o Sabethes –o homem é um hospedeiro acidental. Já no urbano, que não é registrado desde 1942 no Brasil, o homem é o único hospedeiro e a transmissão ocorre pelo Aedes aegypti. 3. Quais são os sintomas? Na fase inicial, de três a cinco dias, o paciente tem febre, dor de cabeça, dores no corpo, cansaço, perda de apetite, náuseas e vômitos. Já nas formas graves, podem ocorrer icterícia (coloração amarelada da pele), hemorragias e insuficiência renal. Esses três fatores, somados, podem levar à morte. 4. Qual é o ciclo da doença? O período de incubação varia entre 3 e 6 dias, em média, e o vírus fica no corpo humano por no máximo 7 dias (os sintomas só aparecem de 1 a 2 dias depois). 5. Como me prevenir? A vacina é a principal forma de prevenção e controle. 6. Por que está se falando tanto no assunto ultimamente? O número de casos notificados da doença disparou no início do ano em áreas rurais de Minas Gerais, chegando a 152 até segunda (15), com 47 mortes suspeitas, em 26 municípios. Consequentemente, a procura por vacinação nas cidades aumentou muito, gerando desabastecimento em algumas cidades. Na última sexta (13), o governo de Minas decretou situação de emergência nas áreas afetadas.