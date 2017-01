Volante do Atlético-MG sofre lesão e passará pela 3ª cirurgia em três anos

THIAGO FERNANDES E VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Cândido segue a sua incessante luta contra as lesões. No elenco profissional desde 2013, o volante teve a sua terceira ruptura dos ligamentos cruzados. A segunda no joelho esquerdo. A contusão do meio-campista foi confirmada pela assessoria de imprensa do Atlético-MG na tarde desta terça-feira (24). O problema clínico, contudo, ocorreu na semana passada, mais especificamente na atividade feita na quinta-feira (19). A primeira contusão de Lucas Cândido foi no joelho direito, em fevereiro de 2014. Em março do ano seguinte, ele teve um problema na perna esquerda, que se repete em janeiro de 2017. Todas as contusões demandaram intervenções cirúrgicas. No elenco profissional desde julho de 2013, quando Cuca ainda era técnico do Atlético, o volante estava no elenco campeão da Copa do Brasil 2014 e que venceu o Campeonato Mineiro 2015. Sem o atleta de 23 anos, o Galo passa a ter apenas três jogadores para a função: Rafael Carioca, Ralph e Yago. Os dois últimos são das categorias de base e devem ter as primeiras oportunidades nos próximos compromissos do clube.