Afonso Pena é o melhor avaliado, de novo

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, anunciou ontem, em São José dos Pinhais, os resultados da 16ª rodada da Pesquisa Permanente de Satisfação do Passageiro, que avalia o sentimento dos usuários de transporte aéreo nos 15 maiores aeroportos do País. O aeroporto internacional Afonso Pena, foi avaliado como o melhor terminal do Brasil.

“Nas 16 pesquisas realizadas, esse terminal foi o vencedor por sete vezes, inclusive na 15ª rodada, realizada no primeiro trimestre 2016. Hoje é heptacampeão. De uma pontuação de 1 a 5, o aeroporto atingiu 4,72, o que é um recorde entre todos os aeroportos pesquisados”, disse o ministro.

Realizada entre os meses de outubro e dezembro de 2016, a pesquisa ouviu 14.085 passageiros. Dos 37 indicadores medidos, como “cordialidade e prestatividade dos funcionários da inspeção de segurança”, o Afonso Pena ficou em primeiro lugar em 11 e em segundo em 12.