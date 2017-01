Mayla diz que já foi pedida em namoro com aliança no meio de pote de iogurte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aproveitando enquanto a casa do "BBB" está sendo habitada por apenas quatro pessoas, Mayla contou, nesta terça-feira (24), uma curiosa história sobre quando foi pedida em namoro em um antigo relacionamento. "Estava no shopping, e ele foi comprar um frozen iogurte para a gente", lembrou a participante, enquanto conversava com a irmã, Emilly, e com Antônio e Manoel. "E eu sempre como um [pote] grande até o fim sozinha, mas naquele dia eu parei na metade. Ele olhou para mim e falou que era para eu comer tudo", recordou. "'Mas eu não quero mais', respondi. Ele disse que eu precisava terminar. A gente meio que brigou, mas eu comi. A aliança de namoro estava no fim", completou. Nesta terça (24), o "BBB17" ganha mais 13 participantes no jogo. E eles, logo de cara, enfrentam uma prova do líder de resistência em duplas. Mayla ainda não sabe, mas a partir da quarta (25) disputará um paredão com a própria irmã para ver quem segue na disputa por R$ 1,5 milhão. O mesmo vale para os gêmeos Antônio e Manoel.