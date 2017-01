Detran e Prefeitura retomam parceria

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) e a prefeitura de Curitiba vão retomar as atividades conjuntas, principalmente os esforços educativos para redução de acidentes e mortes no trânsito. Uma reunião entre o diretor-geral do Detran, Marcos Traad, e o prefeito Rafael Greca, discutiu possibilidades de parcerias, como as que já acontecem entre o Governo do Estado e diversos municípios paranaenses. O Detran foi convidado a participar dos programa Balada Protegida.