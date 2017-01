Ministério chama a atenção para a troca de prefeitos

O ano de 2017 começou com muitos municípios brasileiros renovando suas equipes, com a posse dos novos prefeitos. Por isso, o Ministério da Saúde reitera a importância da continuidade das atividades de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Principalmente nesse período, que demanda atenção e cuidados redobrados devido à intensificação das chuvas. Uma das principais ações de combate ao Aedes é a manutenção da agenda permanente “Sextas sem Mosquito”, implantada no final do ano passado. Para estimular os novos gestores a manterem as ações, a Sala Nacional de Coordenação e Controle realiza rodadas de videoconferências com as novas administrações.