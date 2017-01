TCE alerta cinco cidades do PR por despesas com pessoal

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR) emitiu alerta a cinco prefeituras paranaenses que estariam excedendo os limites de gastos com pessoal definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Três delas - Formosa do Oeste, Medianeira e Novo Itacolomi - extrapolaram o limite de 54% da receita corrente líquida (RCL) com o pagamento de servidores no primeiro semestre de 2016 e vão ter que cortar essas despesas, sob o risco de uma série de sanções legais. Outros duas - Farol e Laranjeiras do Sul - ultrapassaram 95% do limite de despesas naquele período.

A LRF estabelece o teto de 54% e de 6% da RCL para os gastos com pessoal dos poderes Executivo e Legislativo Municipal, respectivamente. No ano passado, o tribunal emitiu 162 alertas de gastos de pessoal, referentes a 135 municípios, em relação a 2014, 2015 e 2016.

Farol e Laranjeiras do Sul, que extrapolaram 95% desse limite, gastaram, respectivamente, 51,82% e 52,72% da receita com o pagamento de salários e outros benefícios. Com isso, esses municípios estão proibidos de conceder aumentos de salário; criar cargos; alterar estrutura de carreiras que implique aumento de despesa; pagar horas extras, fazer novas contratações, a não ser em caso de necessidade de reposição por aposentadoria ou falecimento de servidores da educação, saúde e segurança. Formosa do Oeste, Medianeira e Novo Itacolomi gastaram 56,20%, 56,50% e 54,75% da receita com despesas de pessoal.

Essas prefeituras terão que reduzir esses gastos. A começar pelas despesas com cargos comissionados, que terão que ser cortados em 20%. Caso não seja suficiente, o município terá que demitir os servidores não estáveis. Depois, servidores estáveis deverão ser demitidos. Nesse caso, o gestor terá dois quadrimestres para se adequar.