A Assembleia Legislativa retoma os trabalhos após o recesso parlamentar de final de ano na quarta-feira da semana que vem, 1º de fevereiro. As sessões propriamente ditas, porém, só recomeçam no dia 6, segunda-feira da semana seguinte.

Recuo

O presidente Michel Temer (PMDB) pode voltar atrás na anunciada nomeação de Rubens de Camargo Penteado para o cargo de diretor administrativo de Itaipu. Na última sexta-feira, a Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto informou que ele integraria a nova direção da usina, mas ontem, depois que o jornal O Globo revelou que Camargo ocupava cargo na Executiva Estadual do PPS paranaense – e que sua nomeação poderia ferir a Lei das Estatais – a chefia da Casa Civil do governo federal alegou que as indicações ainda estariam em “fase de pesquisa” e que se houver algum impedimento legal, a nomeação será suspensa.

Impedimento

Camargo integrou a direção partidária até 23 de junho do ano passado. Ele teria sido indicado para a Itaipu pelo líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno. O problema é que a lei das estatais proíbe a nomeação “de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral”.

Colégios

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR) determinou a citação dos responsáveis pelos pagamentos antecipados na execução de obras dos colégios estaduais Professora Leni Marlene Jacob e Pedro Carli em Guarapuava (Centro-Sul), em desacordo com o cronograma físico-financeiro da obra. Eles terão 15 dias para apresentar defesa no processo que apura as irregularidades. Entre elas estão pagamentos antecipados, erro na contabilização do valor executado em um dos módulos de cada obra; e a execução de serviços com especificações diferentes daquelas descritas nas planilhas de medição, sem que houvesse formalização de aditivos contratuais.

Citados

Entre os citados estão o ex-secretário, o ex-diretor-geral e a controladora interna da Secretária Estadual de Educação do Paraná (Seed), respectivamente Paulo Afonso Schmidt, Edmundo Rodrigues da Veiga Neto e Ivete Morosov; o ex-titular da Superintendência de Desenvolvimento Educacional (Sude), Jaime Sunye Neto; o ex-diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), Maurício Jandoi Fanini Antônio; os sócios da M.I. Construtora de Obras; e cinco servidores envolvidos nos procedimentos de medições e pagamentos das obras.

Multado

O TCE também considerou irregulares as contas de 2012 da prefeitura de Fazenda Rio Grande (região metropolitana de Curitiba), sob a responsabilidade do então prefeito, Francisco Luís dos Santos (2009-2012). A decisão foi tomada devido à existência de déficit entre o ativo disponível e as obrigações financeiras e também à falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração de professores. As duas multas somam R$ 2.901,96.

Prazo

As prefeituras precisam prestar contas dos gastos que a administração municipal teve com a área da Saúde, referentes ao 6º bimestre de 2016, até o dia 30 de janeiro de 2017, quando se encerra o exercício financeiro de 2016. Caso não cumpram o prazo, estão sujeitas à suspensão do repasse das verbas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e também do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural (ITR).