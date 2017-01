Paraná traz o meia Guilherme Biteco, irmão de “vítima da Chapecoense”

O Paraná aguarda para esta quarta-feira (25) a chegada do meia Guilherme Biteco, 22 anos. Se for aprovado nos exames médicos, ele assina contrato. O jogador é a 18ª contratação do clube paranaense parta esta temporada. As informações são do Zero Hora.

Guilherme é irmão de Matheus Biteco, que morreu no acidente aéreo da Chapecoense, em 29 de novembro de 2016. O acidente matou 71 pessoas, entre jogadores, integrantes da comissão técnica do clube e jornalistas.

Os dois irmãos foram revelados no Grêmio e, depois de profissionalizados, seguiram caminhos diferentes. Guilherme foi vendido ao Hoffenheim (Alemanha) em 2013, mas não teve espaço. Foi foi emprestado para Vasco, Santa Cruz, Náutico e Ceará. No ano passado, ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito e ficou sem jogar por seis meses. Os direitos econômicos ainda estão vinculados ao clube alemão.