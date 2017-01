Mulher de Lula é internada com aneurisma

A mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dona Marisa Letícia Lula da Silva, 66 anos, foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde ontem. Inicialmente, a assessoria de imprensa do hospital afirmou que dona Marisa foi transferida para o local depois de sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico. No final da tarde, o médico Roberto Kalil Filho, que atende a família de Lula afirmou que Marisa teve um aneurisma, uma dilatação na artéria do cérebro seguida de um rompimento e do sangramento.

O médico disse também que a ex-primeira-dama chegou consciente ao Sírio-Libanês e estava acompanhada do ex-presidente e outros familiares. De acordo com o Sírio, a entrada de dona Marisa no hospital ocorreu por volta das 15h30. Ela foi encaminhada à sala de emergência do hospital e primeiramente passou por um cateterismo. Segundo Kalil Filho, Marisa está sendo submetida a uma arteriografia a fim de estancar um sangramento cerebral. O estado de saúde da ex-primeira dama, segundo o médico, “é delicado”.