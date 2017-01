PSDB também fecha com Rodrigo Maia

O presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), afirmou nesta terça-feira, 24, que o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) se “credenciou” para ser o candidato apoiado pelos tucanos à reeleição para comandar a Câmara dos Deputados. Em um encontro político do qual participaram Maia e lideranças tucanas e de outros partidos em Belo Horizonte (MG), Aécio disse que houve um convencimento do partido de que, para o Brasil e o avanço do governo Michel Temer, o nome de Maia era o “mais natural”.

“Portanto, sem usurpar prerrogativas que não são minhas, mas a palavra que tive hoje dos líderes da nossa bancada é de que Rodrigo Maia será o candidato do PSDB e, espero, da ampla maioria da Câmara dos Deputados”, disse o tucano, ao ressalvar que a decisão do partido terá de ser formalizada pela bancada, ato que deverá ocorrer nos próximos dias.

Aécio destacou que a ida de Rodrigo Maia a Minas Gerais realmente é uma “deferência” aos colegas de vários partidos. “ Tenho um sentimento que Rodrigo sairá com uma vitória avassaladora de Minas Gerais”, disse.