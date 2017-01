Trump acelera revisões ambientais e oleodutos

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ordens executivas para avançar com a construção dos oleodutos Keystone e Dakota Access. O republicano disse a repórteres na Casa Branca que a questão estará sujeita aos termos e condições que devem ser renegociados pelo governo americano. Além disso, Trump determinou que seja acelerado o processo para revisões ambientais e aprovações de projetos no país. O então presidente Barack Obama havia desistido do oleoduto Keystone no fim de 2015. Na avaliação de Obama, o projeto prejudicaria os esforços americanos para que o país cumpra um acordo global para combater as mudanças climáticas. O oleoduto Keystone iria do Canadá até refinarias dos EUA na costa do Golfo do México. O governo dos EUA precisa aprovar a iniciativa porque ela passa pelo território do país. No ano passado, o Exército americano decidiu explorar rotas alternativas para o oleoduto Dakota, após uma tribo e partidários dos indígenas argumentarem que o projeto ameaçava o suprimento de água potável e também lugares culturais dos nativos americanos.

Eleição

Alemanha — O presidente da Alemanha, Joachim Gauck, afirmou que o país realizará eleição geral em 24 de setembro. Gauck disse ontem que aprovou a data proposta pelo gabinete, o último domingo do mês de setembro. A chanceler alemã, Angela Merkel, buscará um quarto mandato. O bloco de Merkel atualmente está à frente nas pesquisas, com 36% das intenções de voto, seguida do Partido Social Democrata, com 21% das intenções. A disputa eleitoral deve significar a chegada ao Parlamento dos nacionalistas do Alternativa para a Alemanha (AfD).

Incêndios

Chile — O Chile enfrenta incêndios florestais que foram apontados como os mais catastróficos no país nos últimos 60 anos, com 42 focos de incêndio em sete regiões do país, segundo o jornal local La Tercera. Outro diário chileno, El Mercurio, informa que os prognósticos de fortes rajadas de vento em zonas atingidas complica o trabalho de combate ao fogo. Autoridades chilenas afirmaram, no fim da segunda-feira, que os incêndios haviam afetado uma superfície de 138.832 hectares de vegetação, o equivalente a pouco mais de 2.200 campos de futebol

Domínio

Iraque — A Organização das Nações Unidas (ONU) e várias organizações de ajuda disseram ontem que cerca de 750 mil civis ainda vivem sob o domínio do Estado Islâmico no oeste da cidade de Mossul, no Iraque, o próximo alvo de uma ofensiva iraquiana apoiada pelos EUA lançada há três meses. Lise Grande, coordenadora humanitária da ONU para o Iraque, disse que o custo dos alimentos e os bens básicos estão subindo, a água e a eletricidade são intermitentes e alguns moradores são forçados a queimar móveis para se manterem aquecidos.

Cessar-fogo

Líbano — A Turquia, a Rússia e o Irã chegaram a um acordo sobre um mecanismo de três vias para controlar e fazer cumprir um cessar-fogo na Síria, informou a agência de notícias estatal turca Anadolu. O anúncio é o primeiro sinal de progresso durante o segundo dia de negociações em Astana, no Casaquistão, entre o governo sírio e as facções rebeldes. A agência Anadolu informou que o mecanismo permitiria que os três países respondessem aos relatos sobre violações do cessar-fogo, usando “sua influência” para acabar com os ataques.