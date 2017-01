Curitiba será capital da ufologia em março

Curitiba sedia de 17 a 19 de março, um dos maiores eventos sobre a pesquisa dos discos voadores deste ano. Trata-se do XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia, uma promoção simultânea ao III Encontro de Ufologia Avançada do Paraná que ocorrerá no Hotel Lizon. A iniciativa é da Revista UFO, a mais antiga publicação sobre o tema do mundo, e do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores (CBPDV), ambos com sede na capital desde 2008.

O XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia contará uma grande variedade de temas e informações de alta qualidade sobre a presença alienígena na Terra. Contatos com ETs, avistamentos de naves, abduções, geração de raças híbridos, canalização, agroglifos nas plantações, ufoarqueologia, acobertamento, exopolítica etc estão entre os assuntos que serão tratados por 12 conferências nacionais e o destaque internacional David Jacobs, Ph.D, dos Estados Unidos, que virá para a ocasião.

As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas com desconto especial no site oficial até o final de janeiro, em até 12 parcelas em qualquer cartão de crédito. As vagas são limitadas.